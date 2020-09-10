مجلس الأمة: لجنة الشؤون القانونية تعقد غدا الجمعة اجتماعا لعرض ومناقشة مشروع تعديل الدستور

الجزائر - تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، غدا الجمعة، اجتماعا موسعا لعرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، حسب ما أورده، يوم الخميس، بيان للمجلس.

و جاء في البيان أنه "تحت رئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ستعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، يوم غد الجمعة 11 سبتمبر على الساعة التاسعة والنصف (9سا30د) صباحا، اجتماعا موسعا إلى أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية وكذا المراقب البرلماني لمجلس الأمة، مع ممثل الحكومة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية".

للتذكير، فقد صادق، صباح اليوم الخميس، نواب المجلس الشعبي الوطني الحاضرين بالإجماع على هذا المشروع.