المجلس الشعبي الوطني : النواب يصادقون على مشروع القانون المتضمن تعديل  الدستور

وقبل ذلك, كان الوزير الاول عبد العزيز جراد قدم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, تلاه تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس.
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وكان الوزير الاول قد قدم الثلاثاء أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مضمون مشروع القانون الذي حظي بمناقشة من قبل أعضاء اللجنة وكذا مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
ومن المقرر أن يعرض نص القانون على مجلس الامة لاحقا للمصادقة عليه.