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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 18:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاربعاء، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، السيد طارق كور، الذي رفع له التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم، السيد طارق كور، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الذي رفع له التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة لتفاديها مستقبلا".

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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 18:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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