و جاء في البيان: "تلقى الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، السيد جون كاستيكس، حيث تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجلات و كذلك حول التحضير للدورة المقبلة لاجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى".
السيد جراد يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي
أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 18:52 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 13 مرات
الجزائر - تلقى الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، السيد جون كاستيكس حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
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