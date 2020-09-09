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السيد جراد يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 18:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

الجزائر - تلقى الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، السيد جون كاستيكس حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

و جاء في البيان: "تلقى الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، السيد جون كاستيكس، حيث تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجلات و كذلك حول التحضير للدورة المقبلة لاجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى".

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السيد جراد يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 18:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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