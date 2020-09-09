أمطار رعدية مرتقبة في عدة ولايات من الوطن ابتداء من ظهيرة الاربعاء

الجزائر - من المرتقب تسجيل تساقط امطار رعدية قوية مرفوقة احيانا بحبات البرد في عدة ولايات من الوطن ابتداء من ظهيرة الاربعاء, حسب نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للارصاد الجوية.

و تخص النشرية الممتدة من اليوم الاربعاء على الساعة الثالثة زوالا الى غاية الخميس على السادسة صباحا كل من ولايات الجزائر العاصمة و بومرداس و تيزي وزو و سطيف و برج بوعريريج و البويرة و المدية و البليدة و شمال الجلفة و المسيلة.

و ستتراوح كميات الامطار المرتقبة ما بين 20 و 30 مم, تضيف النشرية.

و ستمس هذه الامطار في مرحلة ثانية ولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و قالمة و سوق اهراس و قسنطينة و ميلة.

و تمتد صلاحية النشرية من الاربعاء على الساعة التاسعة مساء الى منتصف نهار يوم الخميس, حسب نفس المصدر الذي يشير الى ان الكميات المرتقبة ستتراوح ما بين 20 و 40 مم.

و حذرت النشرية من ان الامطار ستكون مرفوقة بهبوب رياح تتخللها رعود.