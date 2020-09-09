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محكمة سيدي امحمد: بداية محاكمة الإخوة كونيناف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 12:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر - انطلقت اليوم الأربعاء بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة محاكمة الإخوة كونيناف المتابعين في قضايا متعلقة أساسا بالفساد.

ويُتابع الإخوة الثلاثة رضا وعبد القادر-كريم وطارق كونيناف الذين تم إيداعهم يوم 24 أبريل 2019 الحبس المؤقت بعدة تهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و "تبييض الاموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و "تحويل عقارات و امتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".

ويتابع ايضا في هذه القضية كل من اختهم سعاد نور المتواجدة في حالة فرار بالخارج إضافة إلى مدير مجمع "كو جي سي" (KouGC) الذي يملكونه، قدور بن طاهر.

وسيمثل المتهمون الرئيسيون و 10 آخرون غير محبوسين منهم إطارات في وزارات الصناعة والفلاحة والري والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية إضافة إلى قطاعات اخرى استفاد فيها مجمع KouGC  من صفقات.

وكانت جلسة المحاكمة قد أجلت يوم 2 سبتمبر الفارط إلى اليوم الأربعاء بطلب من الدفاع.

و بررت هيئة الدفاع طلب التأجيل ب"استحالة" الاطلاع على بعض الملفات و الوثائق التي تراها "ضرورية للسير الحسن لمحاكمة".

و وافق القاضي على الطلب لتمكين هيئة الدفاع من الحصول على هذه الوثائق.

كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة سيدي امحمد: بداية محاكمة الإخوة كونيناف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 12:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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