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محكمة سيدي امحمد: الحكم ب 8 سنوات حبسا نافذا في حق  النائب البرلماني بهاء الدين طليبة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 11:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
محكمة سيدي امحمد: الحكم ب 8 سنوات حبسا نافذا في حق  النائب البرلماني بهاء الدين طليبة

الجزائر 9 سبتمبر 2020 (واج)- اصدرت الأربعاء محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة حكما ب ثماني (8) سنوات حبسا نافذا في حق النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة وتغريمه 8 ملايين دج بتهم متعلقة بالفساد أهمها مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

كما قضت بنفس الحكم في حق اسكندر ولد عباس، ابن جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني فيما حكمت غيابيا ب 20 سنة حبسا نافذ في حق الوافي النجل الثاني لولد عباس مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم اضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة.

وحكمت بسنتين حبسا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه ب200 الف دج بنفس التهم اضافة إلى استغلال النفوذ.

فيما تمت تبرئة محمد حبشي من كل التهم المنسوبة إليه.

وكانت النيابة العامة قد التمست خلال المحاكمة حكما ب10سنوات حبسا نافذا في حق طليبة و اسكندر ولد عباس وتشديد أقصى عقوبة على شقيقه الوافي والتمست النيابة 3 سنوات حبسا نافذا في حق بوشناق ومحمد حبشي.

كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة سيدي امحمد: الحكم ب 8 سنوات حبسا نافذا في حق  النائب البرلماني بهاء الدين طليبة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 11:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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