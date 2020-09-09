و جاء في البيان '' على اثر الأضرار التي احدثها تهاطل الأمطار يوم الثلاثاء بالعاصمة و بعض المدن الاخرى امر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق فوري حول أسباب ارتفاع منسوب المياه بشكل غير طبيعي في بعض الطرق و الانفاق''.
تقلبات الطقس : رئيس الجمهورية يأمر بفتح تحقيق فوري
أدرج يـوم : الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2020 08:21 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 18 مرات
الجزائر- أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق فوري حول أسباب ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق و الأنفاق على اثر تهاطل الأمطار الأخيرة حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
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