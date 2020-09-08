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سفير هولاندا يشيد بالتعاون بين البلدين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 10:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
سفير هولاندا يشيد بالتعاون بين البلدين

الجزائر-أشاد سفير هولاندا بالجزائر السيد روبرت فان امبدن يوم الاثنين بالجزائر العاصمة بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

و في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي ادى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته بالجزائر اوضح السفيران "التعاون الثنائي في مختلف المجالات اعطى ديناميكية في ارساء شراكة حقيقية بين البلدين".

وأكد السفير ان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين " تعود لاكثر من 400 سنة و اليوم الجزائر اول شريك اقتصادي و تجاري لنا في المنطقة .علاقاتنا الاستراتجية بها مؤهلات و طاقات  هامة لتعزيزها اكثر"معتبرا ان برنامجة الانعاش الاقتصادي يمكن ان يمنح "فرص جديدة للتعاون في قطاعات حيوية كالطاقة و الفلاحة و الصناعة الغذائية و تطوير الموانيء و تسيير المياه في اطار شراكة طويلة الأمد بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين مرفوقة بارادة مشتركة يتم خلالها تبادل الخبرات و نقل التكنولوجيا بالاضافة الى تعزيز المقاولاتية بالجزائر".

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كما أشاد الديبلوماسي الهولندي بالامكانيات التي تزخر بها مختلف مناطق الجزائر و بالحراك السلمي للشعب الجزائري "الذي ابرز بوضوح للعالم اجمع الطاقة الايجابية للمجتمع الجزائري في بناء الوطن".

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سفير هولاندا يشيد بالتعاون بين البلدين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 10:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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