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سفير دولة الفاتيكان ينوه بـ "العلاقات الجيدة" التي تربط الجزائر بالفاتيكان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 09:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
سفير دولة الفاتيكان ينوه بـ &quot;العلاقات الجيدة&quot; التي تربط الجزائر بالفاتيكان

الجزائر - أكد الاثنين سفير دولة الفاتيكان بالجزائر, القاصد الرسولي المونسنيور لوتشيانو روسو, أن "العلاقات الجيدة" التي تربط الجزائر بالفاتيكان "ستتواصل", معربا عن امله في ان يواصل الجانبان "العمل المشترك وترقية التعاون الاجتماعي والانساني".

وقال المونسنيور لوتشيانو روسو في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بمناسبة انتهاء مهمته بالجزائر, "أنا جد سعيد أني التقيت بالسيد الرئيس, واشكره على الوقت الذي خصصه لي والحوار الذي دار بيننا واغتنم الفرصة لأتوجه بالشكر إلى السلطات والشعب الجزائري على التعاون القائم لإنجاح مهمتي التي دامت اربع سنوات".

وأضاف :"أنا متأكد أن العلاقات الجيدة بين بلدينا ستتواصل, لهذا اتمنى من الجميع مواصلة العمل المشترك وترقية التعاون الاجتماعي والانساني بإرادة مشتركة تجسد مبادرة الجزائر و المتمثلة في العيش معا في سلام".

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سفير دولة الفاتيكان ينوه بـ "العلاقات الجيدة" التي تربط الجزائر بالفاتيكان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 09:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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