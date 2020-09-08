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المجلس الشعبي الوطني يعقد يوم الخميس جلسة لمناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والتصويت عليه

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 08:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
المجلس الشعبي الوطني يعقد يوم الخميس جلسة لمناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والتصويت عليه

الجزائر - عقد الاثنين مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة السيد سليمان شنين رئيس المجلس خصص لإحالة مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور على لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للدراسة حسب ما جاء في بيان للمجلس.

و عقب ذلك، ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس و قرر عقد جلسة علنية يوم الخميس 10 سبتمبر 2020 تخصص للتصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور طبقا للمادة 36 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 اوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.

و سيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل السيد ممثل الحكومة و تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات تم التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 10:04
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المجلس الشعبي الوطني يعقد يوم الخميس جلسة لمناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والتصويت عليه
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 08:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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