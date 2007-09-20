سلطة ضبط السمعي البصري تطالب قناة "الحياة TV" بضرورة "الالتزام بالقواعد المهنية"

الجزائر - قامت سلطة ضبط السمعي البصري باستدعاء مدير قناة "الحياة TV" إثر تلقيها شكوى من الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وأخرى من عائلة فايزي، ضد برامج بثتها القناة، مطالبة إياه بضرورة "الالتزام والانضباط بالقواعد القانونية والمهنية".

وجاء في بيان للسلطة اليوم الاثنين: "إثر ورود شكوى لسلطة ضبط السمعي البصري من طرف الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، ضد القناة الخاصة +الحياة TV+ حيث اعتبرت أن ما جاء في كل من برنامج +كرايزيس+ و +بوليتيك+ لهذه القناة من اتهامات خطيرة وتهجما عليها ومسا وتحقيرا لكرامتها هو تجاوز للقوانين ولأخلاقيات المهنة ولا يمت بصلة بالنقاش السياسي والتعبير عن الرأي".

وأضاف البيان: "كما وردت شكوى أيضا لسلطة ضبط السمعي البصري من طرف عائلة +فايزي+ ضد نفس القناة وذلك لما جاء في حصة +شني شني شو+ عند تطرقه إلى قضية سكنات عدل حي فايزي ببرج البحري بالجزائر العاصمة، حيث قام هذا المنشط بالتهكم والسخرية من إطلاق اسم عائلة +فايزي+ على هذا الحي وهي عائلة قدمت شهداء لهذا الوطن".

وقامت سلطة ضبط السمعي البصري باستدعاء مدير قناة "الحياة TV" طلبا لتوضيحات حول هذين الموضوعين، حسب ما جاء في البيان الذي يؤكد بأن "مدير القناة اعترف أن منشط حصة +كرايزيس+ اقترف فعلا تجاوزات في حق الأمينة العامة لحزب العمال وأنه يعتذر شخصيا لها، كما أنه قام بتقديم إنذار للمنشط وبلغه بعدم تكرار مثل هذه الانزلاقات وأكد أن للأمينة العامة لحزب العمال حق الرد وإبداء آرائها بكل حرية في إطار قوانين الجمهورية".

واوضحت السلطة، فيما يخص عائلة "فايزي"، ان "مدير القناة قال إن القناة قدمت اعتذارها في نفس البرنامج لعائلة +فايزي+، كما يعتذر هو بنفسه للعائلة ويؤكد أن ذلك لم يكن مقصودا وإنما خطأ مهني لا غير".

من جانبها، أكدت سلطة ضبط السمعي البصري لمدير القناة المعنية "وجوب الالتزام والانضباط بالقواعد القانونية والمهنية"، منبهة "كل القنوات السمعية البصرية بضرورة تفادي المساس بكرامة الأشخاص والتحلي بالموضوعية والاحترافية".