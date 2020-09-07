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وفاة اللواء مفتاح صواب: الفقيد تفانى في خدمة وطنه بكل إخلاص كضابط عسكري

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 19:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرات

الجزائر - بعث الوزير الأول، عبد العزيز جراد، برقية تعزية إلى أسرة اللواء صواب مفتاح، قائد الناحية العسكرية الثانية الذي وافته المنية اليوم الاثنين على إثر مرض عضال، أكد فيها أن الفقيد "تفانى في خدمة وطنه بكل إخلاص كضابط عسكري، قضى جل حياته في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي".

وجاء في برقية التعزية: "لقد تلقيت ببالغ التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم، بوفاة الـمغفور له بإذن الله، اللواء صواب مفتاح، رحمه الله وطيب ثراه، الذي تفانى في خدمة وطنه بكل إخلاص كضابط عسكري، قضى جل حياته في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وتدرج في صفوفها وتقلد عدة مناصب فيها كان آخرها قائدا للناحية العسكرية الثانية، قبل أن يصطفيه الله إلى جواره".

وأضاف الوزير الأول مخاطبا عائلة الفقيد: "وبهذه الـمناسبة الأليمة، فإنه لا يسعني إلا أن أشاطركم آلامكم وأحزانكم في هذا الـمصاب الجلل، وأن أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كل ذوي الفقيد وزملائه في الجيش الوطني الشعبي، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة، داعيا الـمولى جل وعلا، أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهمكم وذويه جميل الصبر وعظيم السلوان، انه السميع الـمجيب".

كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة اللواء مفتاح صواب: الفقيد تفانى في خدمة وطنه بكل إخلاص كضابط عسكري
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 19:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرة   شارك

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