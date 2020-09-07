Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجيش الوطني الشعبي: إنطلاق مسابقة القبول للطور المتوسط على مستوى مدرسة أشبال الأمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 18:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
الجيش الوطني الشعبي: إنطلاق مسابقة القبول للطور المتوسط على مستوى مدرسة أشبال الأمة

الجزائر - انطلقت أمس الاحد مسابقة القبول على مستوى مدرسة أشبال الأمة للطور المتوسط بمختلف النواحي العسكرية مع برمجة زيارات قادت الأولياء لمختلف هياكل المدارس للتعرف على الجوانب المتعلقة بالتكوين والظروف المعيشية للأشبال، وهذا تحضيرا للدخول المدرسي 2020/2021، حسب ما أورده يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "تحضيرا للدخول المدرسي 2020/2021، انطلقت يوم أمس 06 سبتمبر 2020 وإلى غاية 09 سبتمبر2020، مسابقة القبول على مستوى مدرسة أشبال الامة للطور المتوسط بمختلف النواحي العسكرية وذلك بكل من المسيلة، تيارت، بشار، الأغواط، باتنة، بجاية وتمنراست، مع برمجة زيارات قادت الأولياء لمختلف هياكل المدارس للتعرف على مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوين والظروف المعيشية للأشبال".

وتجدر الإشارة الى أن انتقاء المترشحين لهذه السنة "تم على أساس المعدل، بالإضافة لإجراء فحص طبي مدعم باختبار بسيكو تقني واختبار في اللياقة البدنية، حيث تم تسخير كل الوسائل والإمكانيات الضرورية مع احترام الإجراءات الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 لاسيما احترام التباعد وارتداء كمامة الحماية"، يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجيش الوطني الشعبي: إنطلاق مسابقة القبول للطور المتوسط على مستوى مدرسة أشبال الأمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 18:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.07

امطار رعدية مرتقبة في عدة ولايات من شرق الوطن ابتداء من ظهيرة الاثنين

20.09.07

الجيش الوطني الشعبي: إنطلاق مسابقة القبول للطور المتوسط على مستوى مدرسة أشبال الأمة

20.09.07

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواصلة إيلاء محو الأمية "كل الاهتمام والمتابعة"

20.09.07

مالي: دول غرب افريقيا تدعو مجددا الى عودة "سريعة" للمؤسسات الديمقراطية

20.09.07

الرئيس تبون يستقبل سفير هولندا بالجزائر

20.09.07

وفاة اللواء مفتاح صواب: الفريق شنقريحة يتقدم بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد

الأكثــر قـراءة

20.08.31

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة

20.09.01

تعيين حسين حلوان رئيسا مديرا عاما لـمؤسسة اتصالات الجزائر وإنهاء مهام مدير عام بريد…

20.08.31

التوقيع على اتفاقيتين لحماية التراث الثقافي بواسطة التصوير عبر الأقمار الصناعية

20.09.02

كيفيات تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي محور اجتماع الحكومة

20.09.01

الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الإيسيسكو للإبداع التعبيري باللغة العربية

20.09.01

المدير العام للأمن الوطني يؤكد على ضرورة التكثيف من النشاط الأمني