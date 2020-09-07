الجيش الوطني الشعبي: إنطلاق مسابقة القبول للطور المتوسط على مستوى مدرسة أشبال الأمة

الجزائر - انطلقت أمس الاحد مسابقة القبول على مستوى مدرسة أشبال الأمة للطور المتوسط بمختلف النواحي العسكرية مع برمجة زيارات قادت الأولياء لمختلف هياكل المدارس للتعرف على الجوانب المتعلقة بالتكوين والظروف المعيشية للأشبال، وهذا تحضيرا للدخول المدرسي 2020/2021، حسب ما أورده يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "تحضيرا للدخول المدرسي 2020/2021، انطلقت يوم أمس 06 سبتمبر 2020 وإلى غاية 09 سبتمبر2020، مسابقة القبول على مستوى مدرسة أشبال الامة للطور المتوسط بمختلف النواحي العسكرية وذلك بكل من المسيلة، تيارت، بشار، الأغواط، باتنة، بجاية وتمنراست، مع برمجة زيارات قادت الأولياء لمختلف هياكل المدارس للتعرف على مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوين والظروف المعيشية للأشبال".

وتجدر الإشارة الى أن انتقاء المترشحين لهذه السنة "تم على أساس المعدل، بالإضافة لإجراء فحص طبي مدعم باختبار بسيكو تقني واختبار في اللياقة البدنية، حيث تم تسخير كل الوسائل والإمكانيات الضرورية مع احترام الإجراءات الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 لاسيما احترام التباعد وارتداء كمامة الحماية"، يضيف البيان.