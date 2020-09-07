وجاء في البيان:"استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عشية اليوم، سعادة السيد روبرت فان امبدن، سفير مملكة هولندا الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر".
الرئيس تبون يستقبل سفير هولندا بالجزائر
أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 17:34 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 16 مرات
الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين سعادة السيد روبرت فان امبدن، سفير مملكة هولندا الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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