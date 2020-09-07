وفاة اللواء مفتاح صواب: الفريق شنقريحة يتقدم بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد

وجاء في البيان: "توفي فجر اليوم الاثنين 07 سبتمبر 2020، اللواء مفتاح صواب القائد السابق للناحية العسكرية الثانية بوهران، على إثر مرض عضال بالمستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير نقاش".
وأضاف المصدر ذاته: "و بهذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه و إلى كل مستخدمي الناحية العسكرية الثانية، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".