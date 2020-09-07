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وفاة اللواء مفتاح صواب: الفريق شنقريحة يتقدم بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 17:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
وفاة اللواء مفتاح صواب: الفريق شنقريحة يتقدم بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد

الجزائر - تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة بأصدق التعازي و المواساة إلى أسرة اللواء مفتاح صواب، القائد السابق للناحية العسكرية الثانية بوهران، الذي توفي فجر اليوم الاثنين بالمستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير نقاش"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "توفي فجر اليوم الاثنين 07 سبتمبر 2020، اللواء مفتاح صواب القائد السابق للناحية العسكرية الثانية بوهران، على إثر مرض عضال بالمستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير نقاش".

وأضاف المصدر ذاته: "و بهذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه و إلى كل مستخدمي الناحية العسكرية الثانية، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

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وفاة اللواء مفتاح صواب: الفريق شنقريحة يتقدم بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 17:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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