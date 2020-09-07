وفاة اللواء صواب مفتاح : الرئيس تبون يشيد بمساره الحافل بالعطاء الدائم في خدمة الجيش

الجزائر - بعث السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة اللواء صواب مفتاح، قائد الناحية العسكرية الثانية الذي وافته المنية يوم الاثنين، أشاد فيها بمآثر الراحل وبمساره الحافل بالعطاء الوطني الدائم في خدمة الجيش الوطني الشعبي، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "على إثر وفاة المغفور له بإذن الله اللواء صواب مفتاح، قائد الناحية العسكرية الثانية صباح اليوم بالمستشفى المركزي للجيش الدكتور محمد الصغير نقاش بعين النعجة بالعاصمة، بعث السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد وذويه وإلى رفاقه في قيادة الجيش الوطني الشعبي، أشاد فيها بمآثر الراحل وبمساره الحافل بالعطاء الوطني الدائم في خدمة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، متضرعا إلى العلي القدير أن يتغمد هذا الوطني الوفي للشرف العسكري، ولرسالة نوفمبر المجيدة، بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".