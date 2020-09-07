وجاء في البيان :"استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم القاصد الرسولي سعادة المونسنيور لوتشيانو روسو الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته بالجزائر بصفته سفيرا لدولة الفاتيكان".
الرئيس تبون يستقبل سفير دولة الفاتيكان بالجزائر
أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 15:01 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 15 مرات
الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين القاصد الرسولي سعادة المونسنيور لوتشيانو روسو الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته بالجزائر بصفته سفيرا لدولة الفاتيكان، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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