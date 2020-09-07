قسنطينة: انطلاق نشاطات متنوعة لإحياء الذكرى الـ64 لاستشهاد زيغود يوسف -

التوقيع على إتفاق تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني في المؤسسات السياحية -

إمتحان شهادة التعليم المتوسط: ظروف تنظيمية حسنة تميز اليوم الأول -

أدرار: تضرر 162 مسكن وتسجيل أضرار بمنشآت مائية جراء الأمطار الأخيرة بتيميمون -

الرئيس تبون يستقبل سفير دولة الفاتيكان بالجزائر -

جراد: مشروع تعديل الدستور سيعطي قوة كبيرة لبلدنا -

إيليزي: تشغيل محطة جديدة للبث الإذاعي والتلفزي ببلدية برج عمر إدريس -

الفاف تحدد تواريخ إيداع الملفات من أجل الحصول على إجازة النادي المحترف -

انخفاض نسبة الأمية في الجزائر إلى 71,8 % -

التاريخ النهائي للدخول المدرسي لم يحدد بعد -

الوزير الأول يعطي إشارة انطلاق ثلاث مشاريع رقمية خاصة بقطاع التربية -

مشروع تعديل الدستور: من أولويات الرئيس تبون لإرساء قواعد الجزائرالجديدة -

جراد: مشروع تعديل الدستور سيعطي قوة كبيرة لبلدنا -

الوزير الأول: النخبة الطبية برهنت على وطنيتها و كفاءتها خلال جائحة كورونا -

إتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة المحبوسين المترشحين لشهادة التعليم المتوسط -

تسرب النفط من أنبوب OK1 بالوادي: انتهاء عملية الصيانة و اعادة ضخ البترول -

إتفاقية لإحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون -

الشراكات الاستراتيجية: بوقادوم يشير إلى تقييم يحافظ على مصالح الجزائر -

أكثر من 669 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني -