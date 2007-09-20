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مسجد الجزائر الأعظم: كلفة الانجاز قاربت 900 مليون أورو

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 13:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات

الجزائر- بلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز جامع الجزائر الأعظم ,الذي سيتم تدشينه خلال الفاتح نوفمبر المقبل, 898 مليون أورو, حسب ما صرح به يوم الاثنين وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان.

و قال الوزير, لدى خلال نزوله  ضيفا على الإذاعة الوطنية الأولى, أنه "بعيدا عن كل المزايدات التي قيلت هنا و هناك, فإن التكلفة الحقيقية الخاصة بالتحويلات لبناء هذا المعلم الديني و الصرح الحضاري و السياسي 898 مليون أورو وليس 3 مليار أورو", كما روج له.

و قد خصصت ميزانية بالعملة الوطنية لشركات المناولة الوطنية التي ساهمت في انجاز هذا الصرح, حسب الوزير.

و يعد جامع الجزائر الأعظم , الواقع ببلدية المحمدية بالعاصمة, أكبر مسجد في الجزائر و إفريقيا و ثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

و تعلو الجامع أطول منارة في العالم يبلغ علوها 267 متر فيما يتربع المسجد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 27 هكتارا.

و يضم هذا المعلم ذو الطابع المعماري الإسلامي بخصوصية جزائرية, بالإضافة إلى المسجد وساحته الخارجية, فضاء استقبال و قاعة للصلاة تتجاوز مساحتها 2 هكتار, تتسع ل120.000 مصل, و دار للقرآن بقدرة استيعاب تقدر ب300 مقعد بيداغوجي لما بعد التدرج و مركزا ثقافيا إسلاميا.

كما يضم جامع الجزائر مكتبة قدرة استيعابها 2.000 مقعد وتتوفر على 1 مليون كتاب و قاعة محاضرات و متحف للفن و التاريخ الإسلامي و مركزا للبحث في تاريخ الجزائر.

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ويحوي الجامع ايضا على مركز ثقافي مشيد على مساحة تقدر بـ 8.000 متر مربع و يتسع لـ 3.000 شخص.

كما يضم المعلم قاعات تتوفر على وسائل متعددة الوسائط و مقرات إدارية و حظيرة سيارات بطاقة استيعاب تصل الى 6.000 سيارة تقع على مستويين تحت الأرض, و مساحات خضراء ومحلات تجارية.

و يحوي كذلك على 12 بناية مستقلة تتربع على مساحة تقدر بحوالي هكتار مع مساحة خام تبلغ 400.000 متر مربع.

و قد زود جامع الجزائر بنظام مضاد للزلازل يتمتع بفعالية كبيرة قادر على امتصاص أكثر من 70% من قوة الهزة الأرضية.

و أشرفت على انجاز هذه الصرح "الوكالة الوطنية لإنجاز و تسيير جامع الجزائر" تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة السكن والعمران و المدينة.

و تم وضع حجر الأساس لجامع الجزائر في أكتوبر 2011 قبل أن تدشن أشغال الانجاز رسميا في 20 مايو 2012.

كلـمات مفتـاحيــة :
مسجد الجزائر الأعظم: كلفة الانجاز قاربت 900 مليون أورو
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أيلول/سبتمبر 2020 13:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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