التاريخ النهائي للدخول المدرسي لم يحدد بعد

البليدة - قال الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الإثنين بالبليدة أن التاريخ النهائي للدخول المدرسي سيحدد وفق المعطيات الخاصة بجائحة فيروس كورونا, و أن ذلك لم يتم بعد.

وفي تصريح عبر أمواج إذاعة البليدة أشار الوزير الأول أنه إلى غاية الآن لم يحدد بعد التاريخ النهائي للدخول المدرسي و أن تحديد التاريخ سيتم بناء على المعطيات التي لها علاقة بالوضعية الصحية المتعلقة بكوفيد-19.

و قال السيد جراء في هذا الشأن : "لا نريد أن نغامر بأبنائنا و بأهلنا في هذه النقطة " مشددا على أن الدخول المدرسي "سيكون منظما ببروتوكول دقيق".

اقرأ أيضا : الوزير الأول يعطي من البليدة إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط

للتذكير, أعطى الوزير الأول صبيحة اليوم بولاية البليدة, إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019-2020.

وقام السيد جراد بفتح الأظرفة الخاصة بمادة اللغة العربية بمركز الامتحان ثانوية الفتح بعاصمة الولاية, أين وقف على ظروف امتحان المترشحين لاسيما وأن هذه الأخيرة تجرى هذه السنة وسط ظروف صحية "استثنائية" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.