الشراكات الاستراتيجية: بوقادوم يشير إلى تقييم يحافظ على مصالح الجزائر

الجزائر - أكد وزير الخارجية صبري بوقادوم أنه سيتم تقييم علاقات الجزائر مع شركائها الاستراتيجيين بطريقة براغماتية حفاظا على مصالح البلد, مفضلا "الفعالية على حساب السجال والمعارك الكلامية الفارغة".

وفي مقابلة خص بها مجلة الجيش, أبرز السيد بوقادوم أنه "سيتم تقييم العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين للجزائر لجعل البلد قوة تفرض التوازن".

وأضاف "لابد أن يتحكم من الآن فصاعدا عاملي البراغماتية والحفاظ على مصالح بلدنا في العلاقات مع الشركاء الأجانب في إطار مقاربة - الكل رابح -".

وفي هذا السياق, أوضح الوزير أن الدبلوماسية الجزائرية "لطالما حبذت الفعالية على حساب الجدل والإعلانات الزائفة", مبرزا أنها "ستعمل أيضا على تشجيع التعاون والشراكة والاندماج في كل الهيئات التي تنتمي إليها, على غرار المغرب والساحل وإفريقيا والعالم العربي والأمة الإسلامية والحوض المتوسط".

كما لفت الانتباه إلى "تجند إطارات الجهاز الدبلوماسي كجنود السلام للاسهام في الاستحقاقات المقبلة للتجديد الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية".

وقال في هذا الشأن "إن دبلوماسية كل دولة ما هي إلا مرآة عاكسة للوضع السائد فيها ومدى تلاحم جبهتها الداخلية وصلابة مؤسساتها".

وإذ أبرز عودة الجزائر القوية إلى الساحة الّإقليمية والدولية, أوضح السيد بوقادوم أن هذا الرجوع ما هو "إلا انعكاس لعهد جديد تعرفه الجزائر بمشروعها الذي يقوده السيد رئيس الجمهورية نحو جمهورية جديدة تلعب فيها السياسة الخارجية دورا فعال خدمة لمصالح الدولة العليا ومساهمة في تنفيذ سياسة التجديد والتشييد الوطنيين".

وإن دل هذا على شيء إنما يدل على "ضرورة الحفاظ على الاجماع الوطني حول السياسة الخارجية باعتباره رصيدا هاما بالنسبة لجهازنا الدبلوماسي وكافة المؤسسات المتدخلة في تجسيد السياسة الخارجية".

وهو بذلك, يضيف الوزير, الرصيد الذي ينبغي علينا تثمينه من اجل تعزيز مواقف و مكاسب بلادنا في المحافل الدولية".

واختتم السيد بوقادوم المقابلة بقوله نبقى على يقين أن الدبلوماسية الجزائرية, نظرا لتاريخها الحافل بالإنجازات, "ستواصل عملها الدؤوب علي تجسيد التوجهات الكبرى و اولويات السياسة الخارجية مع ايلاء اهمية خاصة لإفريقيا, وتعزيز وجودنا و تاثيرنا في منطقتي الساحل والمغرب الكبير".