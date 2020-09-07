الوزير الأول يعطي من البليدة إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط

وقام السيد جراد بفتح الأضرفة الخاصة بمادة اللغة العربية بمركز الامتحان ثانوية الفتح بعاصمة الولاية, أين وقف على ظروف امتحان المترشحين لاسيما وأن هذه الأخيرة تجرى هذه السنة وسط ظروف صحية "استثنائية" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير الأول أن البليدة كانت الولاية الأولى المتضررة من هذه الجائحة و كانت الدولة بالمرصاد وقال في هذا الصدد: "كنا شخصيا واقفين في الميدان منذ 30 مارس".

وأضاف أن "الحمد لله الأمور تحسنت على مستوى الوطن, تبقى بعض الأرقام تسجل على مستوى الولاية لكن هناك تطور كبير بفضل توعية المواطنين ووعي جماعي والتضامن القوي على مستوى كل الوطن مع ولاية البليدة في البداية وكذا بفضل العمل القيم للسلطات العمومية واستطعنا تدريجيا التحكم في الوضع".

وأكد الوزير الأول على ضرورة اخذ الحيطة والحذر, قائلا "قمنا بهذا العمل من أجل حماية أطفالنا وتلامذتنا ونحن في الطريق الصحيح حتى ترجع الحياة لمجاريها".

وتقدم لهذه الامتحانات على مستوى الولاية 2100 مترشح تحصلوا على معدل أقل من 10, موزعين على 60 مركز إجراء.

أما على المستوى الوطني فقد تقدم لهذه الامتحانات أزيد من 669 ألف مترشح, حسب بطاقة إحصائية لوزارة التربية الوطنية, إذ بلغ عدد المترشحين المعنيين بهذه الدورة "الاختيارية" بالنسبة للمتمدرسين, 669.379 مترشح موزعين على 2556 مركز للإجراء يشرف عليهم 163.900 مؤطر.

وأفاد نفس المصدر أن عدد المترشحين المتمدرسين بلغ 645.798 مترشح, من بينهم 345.136 اناث و 300.662 ذكور, في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 23.581 مترشح.

وكان الوزير الاول عبد العزيز جراد, وبعد استشارة مع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أسدى في يونيو الماضي تعليمات بخصوص شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019-2020 .

ونصت التعليمات على أن شهادة التعليم المتوسط "اختيارية" بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين ولم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصلين الأول والثاني على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20. إلا أنه يمكن للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على 9 من 20 اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط التي سيحتسب معدلها في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى.

أما بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين فشهادة التعليم المتوسط تعتبر "إجبارية" بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عال.

للإشارة, يجرى الامتحان على مدار ثلاث أيام من 07 الى 09 سبتمبر الجاري وسيتم اعلان النتائج نهاية سبتمبر الجاري.