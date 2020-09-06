Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر تدين بشدة الهجوم الارهابي على دورية للحرس الوطني التونسي

  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 20:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الجزائر تدين بشدة الهجوم الارهابي على دورية للحرس الوطني التونسي

الجزائر - أدانت الجزائر بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف, اليوم الاحد, دورية للحرس الوطني التونسي بمدينة بسوسة, معربة عن "تضامنها التام مع الشقيقة تونس" ووقوفها الى جانبها في مواجهة التهديد الارهابي, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان:" تدين الجزائر بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف نهار اليوم دورية للحرس الوطني التونسي بمدينة بسوسة,  ما أدى الى استشهاد عون للحرس وجرح آخر, معربة خالص التعازي لأسرة الشهيد والتمنيات بالشفاء العاجل للعون المصاب".

وتجدد الجزائر --يضيف البيان-- "تضامنها التام مع الشقيقة تونس ووقوفها الى جانبها في مواجهة التهديد الارهابي الذي لن يتمكن أبدا من النيل من عزيمتها شعبا وحكومة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".

كما تؤكد الجزائر "عزمها الراسخ على مكافحة الارهاب ودعم المساعي الدولية والاقليمية الرامية الى اجتثاث هذه الآفة والقضاء عليها".

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تدين بشدة الهجوم الارهابي على دورية للحرس الوطني التونسي
  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 20:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.06

الجزائر تدين بشدة الهجوم الارهابي على دورية للحرس الوطني التونسي

20.09.06

بوقادوم: هشاشة الوضع الامني بالساحل ودول الجوار تتطلب مضاعفة الجهود لمواجهة هذه التحديات 

20.09.06

كرة القدم / كأس الجزائر: إلغاء نسخة 2019-2020

20.09.06

شنين يعقد لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية حول منهجية مناقشة مشروع تعديل الدستور

20.09.06

بوقادوم يجدد موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.09.06

عمليات تفتيش ومرافقة للمؤسسات الثقافية لمحاربة تبديد وإهدار المال العام

الأكثــر قـراءة

20.08.31

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة

20.09.01

تعيين حسين حلوان رئيسا مديرا عاما لـمؤسسة اتصالات الجزائر وإنهاء مهام مدير عام بريد…

20.08.31

التوقيع على اتفاقيتين لحماية التراث الثقافي بواسطة التصوير عبر الأقمار الصناعية

20.09.02

كيفيات تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي محور اجتماع الحكومة

20.09.01

مخلوف بوغارب: المتواضع

20.09.01

الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الإيسيسكو للإبداع التعبيري باللغة العربية