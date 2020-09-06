السيد بوقادوم يجدد موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

الجزائر - جدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية و طبقا لقرارات الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي ذات الصلة.

واكد السيد بوقادوم، في حوار مع مجلة الجيش نشرته في عددها الاخير، ان موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية "يتماشى و مبادئ سياستها الخارجية، حيث تدعم الجزائر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية و طبقا لقرارات الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي ذات الصلة".

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وعن حالة الجمود التي تكتنف ملف الصحراء الغربية، أوضح الوزير ان الجزائر دعت في عديد المناسبات الى ضرورة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة بهدف العودة الى المفاوضات المباشرة بحسن نية و دون شروط مسبقة، بين طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليساريو) من أجل انهاء نزاع طال أمده و تمكين الشعب الصحراوي من التعبير بحرية عن إرادته.

و اوضح السيد بوقادوم أن موقف الجزائر بخصوص الصحراء الغربية يندرج في اطار حرصها الراسخ على سياسة حسن الجوار و الحفاظ على أمن و استقرار المنطقة.