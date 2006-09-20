الجيش الوطني الشعبي: كشف و تدمير 16 مخبأ للجماعات الارهابية خلال أغسطس2020

ففي مجال مكافحة الإرهاب، تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر أغسطس المنصرم من "توقيف أربعة (4) عناصر دعم للجماعات الإرهابية و كشف وتدمير 16 مخبأ للإرهابيين و 30 قنبلة تقليدية".
و في ذات الإطار، تم خلال نفس الفترة، حجز "بندقية صيد واحدة (01) و18000 كبسولة خاصة ببنادق الصيد و61.5 كلغ من المواد المتفجرة و 36 مترا من الفتيل الصاعق و30 قطعة من الديناميت".
و في إطار حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة ، "تم توقيف وفق نفس الحصيلة ، 99 تاجر مخدرات وحجز 51.3 قنطار من الكيف المعالج و 857872 قرص مهلوس وتوقيف 261 شخصا".
كم تم وفق ذات المصدر، حجز 168 مطرقة ضغط و 287 مولد كهربائي و8 أجهزة للكشف عن المعادن و 5 أجهزة لصيد المرجان وحجز أيضا 18 كلغ من المرجان و 610 كلغ من النحاس و 15 طنا من الاسمنت و 90 كيسا من خليط الذهب والحجارة و 71 عربة و 84 قنطارا من التبغ و 3750 وحدة من التبغ.
و في نفس الاطار، تم "حجز 26174 وحدة من المشروبات و 96584 وحدة من الألعاب النارية و حجز 112849 لتر من الوقود و 130 طن من المواد الغذائية".
وفي مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، تم "إحباط محاولة 202 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات و 1012 محاولة هجرة غير شرعية"، وفقا لذات الحصيلة.