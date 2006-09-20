الجيش الوطني الشعبي: كشف و تدمير 16 مخبأ للجماعات الارهابية خلال أغسطس2020

الجزائر - تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر أغسطس المنصرم، من كشف وتدمير 16 مخبأ للجماعات الارهابية و توقيف أربعة عناصر دعم لهذه الجماعات، حسب ما تضمنته حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي تم الكشف عنها يوم الأحد.

ففي مجال مكافحة الإرهاب، تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر أغسطس المنصرم من "توقيف أربعة (4) عناصر دعم للجماعات الإرهابية و كشف وتدمير 16 مخبأ للإرهابيين و 30 قنبلة تقليدية".

و في ذات الإطار، تم خلال نفس الفترة، حجز "بندقية صيد واحدة (01) و18000 كبسولة خاصة ببنادق الصيد و61.5 كلغ من المواد المتفجرة و 36 مترا من الفتيل الصاعق و30 قطعة من الديناميت".

و في إطار حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة ، "تم توقيف وفق نفس الحصيلة ، 99 تاجر مخدرات وحجز 51.3 قنطار من الكيف المعالج و 857872 قرص مهلوس وتوقيف 261 شخصا".

كم تم وفق ذات المصدر، حجز 168 مطرقة ضغط و 287 مولد كهربائي و8 أجهزة للكشف عن المعادن و 5 أجهزة لصيد المرجان وحجز أيضا 18 كلغ من المرجان و 610 كلغ من النحاس و 15 طنا من الاسمنت و 90 كيسا من خليط الذهب والحجارة و 71 عربة و 84 قنطارا من التبغ و 3750 وحدة من التبغ.

و في نفس الاطار، تم "حجز 26174 وحدة من المشروبات و 96584 وحدة من الألعاب النارية و حجز 112849 لتر من الوقود و 130 طن من المواد الغذائية".

وفي مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، تم "إحباط محاولة 202 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات و 1012 محاولة هجرة غير شرعية"، وفقا لذات الحصيلة.