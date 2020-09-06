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أمين العقال بالاهقار يدعو المواطنين إلى المشاركة بقوة في استفتاء الدستور

  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 13:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

تمنراست- دعا أمين العقال بالاهقار السيد أحمد ايدابير يوم الاحد المواطنين الى ضرورة المشاركة بقوة في الاستفتاء حول تعديل الدستور.

وقد دعا السيد ايدابير في تصريح لوأج باسم رؤساء قبائل الاهقار وأعيان منطقة تمنراست, "كل الجزائريين والجزائريات وسكان منطقة تمنراست على الخصوص الى المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي يمهد لإرساء معالم الجزائر الجديدة''.

وأضاف أن ''إجراء الاستفتاء في الفاتح نوفمبر له دلالة كبيرة في ذاكرة الشعب الجزائري كما يضاف إلى جملة تحديات الشعب للوقوف صفا واحدا أمام كل المخاطر للحفاظ على استقلال ووحدة الوطن و العمل على الانتقال بالجزائر الى مرحلة تاريخية جديدة يسودها الاستقرار والرقي والتقدم''.

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كما أكد أمين العقال بأن ''منطقة الجنوب يذكرها التاريخ بحروف من ذهب لقاء موقفها الباسل من كل قضية تخص الوطن وستكون هذه المنطقة لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة''.

آخر تعديل على الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 14:04
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أمين العقال بالاهقار يدعو المواطنين إلى المشاركة بقوة في استفتاء الدستور
  أدرج يـوم : الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2020 13:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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