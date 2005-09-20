وصول 302 رعية جزائرية تم اجلاؤها من فرنسا اليوم

الجزائر - أجلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم السبت 302 رعية جزائرية كانت عالقة في فرنسا بسبب جائحة كوفيد-19، حسب ما صرح به لواج الناطق باسم الشركة الوطنية أمين الاندلسي.

و تم إجلاء الرعايا عبر رحلة الجزائر - باريس، رقم 1005 AH، على متن طائرة ايرباص A330.

وأوضح السيد اندلسي :"أنه تم اجلاء الرعايا من مطار أورلي (فرنسا) على متن طائرة ايرباص A330 التي حطت في مطار هواري بومدين الدولي على الساعة السادسة والنصف مساء (18سا30 د) اليوم السبت.

وتم توجيه الرعايا مباشرة نحو مراكز الحجر الصحي، لغرض المكوث مدة أسبوع يتم خلاله فحصهم ومراقبة صحتهم.

كما أشار ذات المصدر إلى وجود رحلة أخرى مبرمجة يوم الجمعة المقبل بتاريخ 11 سبتمبر .

للتذكير فإن هذه العملية تدخل في اطار المرحلة الرابعة للإجلاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الذي أمر بإجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في مختلف البلدان.

وإلى غاية 3 سبتمبر الجاري، تم إجلاء 30.863 مواطنا من الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج بسبب تفشي جائحة كورونا والذين تمت اعادتهم الى أرض الوطن منذ مارس الفارط، بحسب المعطيات المعلن عنها من طرف وزارة الخارجية.

وسخرت السلطات الجزائرية لهذا الغرض أكثر من 115 رحلة جوية و4 رحلات بحرية بالإضافة إلى عمليات الإجلاء التي تمت عبر الحدود البرية للمواطنين الذين كانوا عالقين في تونس وليبيا وموريتانيا.