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حزب الكرامة يثمن اختيار الفاتح نوفمبر للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

  أدرج يـوم : السبت, 05 أيلول/سبتمبر 2020 16:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر - ثمن حزب الكرامة، يوم السبت بالجزائر العاصمة، اختيار الفاتح نوفمبر موعدا لتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وقال رئيس الحزب بالنيابة، محمد الداوي، في لقاء مع محافظي الحزب عبر الولايات، أن اختيار الفاتح نوفمبر موعدا لتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور له "أبعاده التاريخية" وهو "دليل على حسن نوايا السلطات العمومية من أجل بناء جزائر جديدة".

وأضاف أنه سيعلن عن "الموقف النهائي" لحزبه بعد الاطلاع على الوثيقة النهائية لتعديل الدستور، معربا عن أمله في ان تستجيب لآمال وتطلعات الشعب الجزائري.

من جهة اخرى، أشاد ذات المسؤول بالقرارات التي اتخذها مؤخرا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل وضع حد لتقاعس وتهاون المسؤولين في أداء مهامهم تجاه المواطنين.  

كما دعا الشباب الى المشاركة بكل قوة في الانتخابات والترشح للمجالس المحلية والمساهمة في "بناء الجزائر الجديدة التي يحلم بها كل الجزائريين".

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حزب الكرامة يثمن اختيار الفاتح نوفمبر للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور
  أدرج يـوم : السبت, 05 أيلول/سبتمبر 2020 16:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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