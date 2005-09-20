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واجعوط: قرابة 670 الف مترشح لامتحان شهادة التعليم المتوسط

  أدرج يـوم : السبت, 05 أيلول/سبتمبر 2020 16:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
واجعوط: قرابة 670 الف مترشح لامتحان شهادة التعليم المتوسط

الجزائر - كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، يوم السبت، أن عدد التلاميذ المعنيين بامتحان شهادة التعليم المتوسط التي ستجري هذا العام في ظروف صحية استثنائية بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، قد بلغ قرابة ال670 ألف مترشح.

أوضح الوزير خلال يوم إعلامي حول الامتحانات المدرسية الوطنية (دورة 2020) أن عدد التلاميذ المعنيين بامتحان شهادة التعليم المتوسط الذي سينطلق بعد غد الاثنين ويستمر على مدار ثلاثة أيام، قد بلغ 669.379 مترشح موزعين على 2556 مركز للإجراء يشرف عليهم 163.900 مؤطر.

وبخصوص امتحان شهادة البكالوريا المقرر ما بين 13 و 17 سبتمبر الجاري، أشار الوزير الى أن عدد المترشحين بلغ 637.538 موزعين على 2261 مركز للإجراء يشرف عليهم 192.300 مؤطر.

وذكر السيد واجعوط بالمناسبة أن الوزارة "أنهت جميع الاجراءات التنظيمية المتعلقة بالامتحانين في جميع مراحلها ابتداء من توزيع المترشحين على مراكز الإجراء إلى عملية التصحيح وإعلان النتائج".

وأكد في هذا السياق على ضرورة "احترام التدابير الوقائية لضمان السير الحسن لهذين الامتحانين"، نظرا --كما قال-- "للظروف الصحية الاستثنائية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا"، مبرزا أن وزارة التربية أعدت لهذا الغرض أربعة بروتوكولات وقائية صحية صادقت عليها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 

من جهة أخرى، أشار الوزير الى أن هذه الاجراءات التنظيمية ستكون مرفوقة بأخرى لمكافحة الغش، وذلك حفاظا على مصداقية الامتحانين وتكريسا لمبدأ "الانصاف وتكافؤ الفرص".

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واجعوط: قرابة 670 الف مترشح لامتحان شهادة التعليم المتوسط
  أدرج يـوم : السبت, 05 أيلول/سبتمبر 2020 16:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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