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مشاركة أزيد من 3800 محبوس في امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة سبتمبر 2020

  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 19:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
مشاركة أزيد من 3800 محبوس في امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة سبتمبر 2020

الجزائر - سيجري 3.861 محبوسا امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة سبتمبر 2020 ابتداء من الاثنين المقبل عبر 44 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية, حسبما أفاد به الخميس بيان لوزارة العدل.

وأوضح ذات المصدر أن الامتحانات تجرى تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي العدل والتربية الوطنية, مشيرا الى أن إشارة انطلاق هذه الامتحانات ستعطى من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل للبليدة.

وأضاف بيان وزارة العدل أنه تم تسجيل خلال الموسم 2019-2020, مجموع 38.115 محبوسا لمواصلة الدراسة بمختلف الأطوار من بينهم 30.377 في التعليم عن بعد و 616 في التعليم العالي و7.238 يدرسون بأقسام محو الأمية, مشيرا إلى أن المترشحين تلقوا دروسا للدعم تحت إشراف 702 أستاذ تحضيرا لمختلف امتحانات نهاية السنة.

إلى جانب عدد المسجلين في أطوار التعليم العام يتابع 41.284 محبوسا تكوينا مهنيا وحرفيا في 117 تخصصا بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فيفري 2020, يضيف البيان.

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مشاركة أزيد من 3800 محبوس في امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة سبتمبر 2020
  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 19:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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