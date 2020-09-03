تعديل الدستور: اللجنة العلمية لمتابعة تفشي كورونا تعتمد البروتوكول الخاص بالاستفتاء

وأكد نفس المصدر أنه "تم اعتماد البروتوكول الصحي المتعلق بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور على العموم" وأنه لم يتبق سوى "بعض التصحيحات الطفيفة التي ستدخلها اللجنة لاحقا".
وحسب ذات المصدر, فإن الاقتراحات التي تقدمت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, والمتعلقة بالإجراءات الصحية للناخبين ومكاتب الاقتراع وعملية الفرز "تم قبولها من طرف اللجنة العلمية".
وأضاف المصدر ذاته أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد اتخذت "كل الإجراءات الوقائية المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا" وأنها قدمت "بروتوكولا مفصلا قصد السماح للمواطنين بأداء واجبهم الانتخابي في ظروف صحية ملائمة".