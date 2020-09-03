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وفاة موظف بقنصلية الجزائر بأغاديس بالنيجر

  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 16:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
وفاة موظف بقنصلية الجزائر بأغاديس بالنيجر

الجزائر - توفي السيد بلهادي مسعود, موظف بقنصلية الجزائر بأغاديس (جمهورية النيجر), حسب ما علم الخميس لدى وزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة الأليمة, بعث وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم رسالة تعزية الى عائلة الفقيد جاء فيها : "بحزن وألم شديدين, بلغني خبر رحيل السيد بلهادي مسعود, موظف بقنصلية الجزائر بأغاديس بجمهورية النيجر, تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وإياكم وكل من عرفه جميل الصبر والسلوان".

وأضاف قائلا : "وأمام هذا المصاب الجلل, أعرب لكم, باسمي وباسم كافة إطارات وموظفي وزارة الشؤون الخارجية, عن خالص التعازي وأصدقها متضرعا الى المولى جلت قدرته أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ورضوانه ويحتسبه في حظوته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

آخر تعديل على الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 16:21
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وفاة موظف بقنصلية الجزائر بأغاديس بالنيجر
  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 16:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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