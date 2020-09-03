وفاة موظف بقنصلية الجزائر بأغاديس بالنيجر

وبهذه المناسبة الأليمة, بعث وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم رسالة تعزية الى عائلة الفقيد جاء فيها : "بحزن وألم شديدين, بلغني خبر رحيل السيد بلهادي مسعود, موظف بقنصلية الجزائر بأغاديس بجمهورية النيجر, تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وإياكم وكل من عرفه جميل الصبر والسلوان".
وأضاف قائلا : "وأمام هذا المصاب الجلل, أعرب لكم, باسمي وباسم كافة إطارات وموظفي وزارة الشؤون الخارجية, عن خالص التعازي وأصدقها متضرعا الى المولى جلت قدرته أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ورضوانه ويحتسبه في حظوته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون".