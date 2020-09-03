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مراجعة الدستور: زيتوني يدعو برلمانيي التجمع الوطني الديمقراطي إلى التجند

  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 08:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

الجزائر- دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة منتخبي حزبه إلى التجند للمشاركة "بفعالية" في النقاش حول مراجعة الدستور الذي سيُعرض مشروعه التمهيدي على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل.

وقال السيد زيتوني في لقاء عقده مع برلماني الحزب "إن الرسالة التي أبعث بها إلى برلمانيي التجمع الوطني الديمقراطي تتمثل في التجند للمشاركة بفعالية في النقاش حول مراجعة الدستور والدفاع عن التعديلات التي اقترحها الحزب".

وبعدما أكد أن هذا اللقاء يأتي على هامش افتتاح الدورة البرلمانية 2020-2021, شدد على أن "التجمع الوطني الديمقراطي لم يعد لجنة مساندة بل قوة اقتراح يجب التعويل عليها من الآن فصاعدا".

وذكر السيد زيتوني في هذا الخصوص أن حزبه تقدم "بحوالي ستين مقترحا لتعديل الدستور منها أحد عشر مقترحا سياسيا", مجددا التأكيد على "دعم حزبه لمراجعة الدستور".

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كما أكد أن التجمع الوطني الديمقراطي سيرحب بكل مبادرة أو مشروع سياسي "يرافق التحولات الجمهورية التي تتجه صوب بناء جزائر جديدة مستقرة وموحدة في كنف السكينة والهدوء".

ولدى تعليقه على الأخبار المتداولة حول "إمكانية حل المجالس المنتخبة بعد مباشرة الاستفتاء حول الدستور (المرتقب في الفاتح نوفمبر 2020), أعرب السيد زيتوني "عن معارضته لهذا الخيار", مشيرا من جهة أخرى إلى أن حزبه يؤيد تنظيم انتخابات مسبقة "سيصنع خلالها التجمع الوطني الديمقراطي المفاجأة علما أنه يسير أزيد من 400 مجلسا شعبيا بلديا و12 مجلسا شعبيا ولائيا ولديه 132 برلمانيا".

آخر تعديل على الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 09:38
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مراجعة الدستور: زيتوني يدعو برلمانيي التجمع الوطني الديمقراطي إلى التجند
  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 08:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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