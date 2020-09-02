الرئيس تبون يجري حركة جزئية للأمناء العامين بالولايات

وقد تم بموجب هذه الحركة إنهاء مهام كل من السادة الأمناء العامين الآتية أسماؤهم :
- بوقارة رشيد (ولاية خنشلة)
- عزالدين بوطارة (ولاية جيجل)
- لعرج بن عدان (ولاية ورقلة)
- معمر مرين (ولاية عين تموشنت)
- بوعيطة الطاهر (ولاية تبسة)
كما تم تعيين كل من السيدات والسادة أمناء عامين والآتية أسماؤهم :
- تيار محمد (ولاية البليدة)
- بوزيان العربي (ولاية تبسة)
- دحماني محمد (ولاية تيارت)
- ميلود فلاحي (ولاية تيزي وزو)
- حموش جمال الدين (ولاية الجزائر)
- عبد الكريم بن قويدر (ولاية جيجل)
- مكي قدور (ولاية سطيف)
- تلي خيرة (ولاية قالمة)
- بن يوسف أحمد (ولاية ورقلة)
- سعيد خليل (ولاية سوق أهراس)
- مجوبي سامي (ولاية عين تموشنت)
- وريبة نجاة (ولاية غليزان)
- فارصي الحاج (ولاية خنشلة).