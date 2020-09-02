الرئيس تبون يجري حركة جزئية للأمناء العامين بالولايات -

الجامعة العربية والأمم المتحدة تتفقان على ضرورة العمل لاستمرار التهدئة في قطاع غزة -

ضرورة إيجاد حلول استعجالية للتكفل بانشغالات سكان مناطق الظل -

كيفيات تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي محور اجتماع الحكومة -

البوليساريو تحذر الدول من التورط في الأنشطة التجارية التي تدعم الاحتلال المغربي -

والي العاصمة : المقاولات المكلفة بإنجاز مشاريع قطاعي التعليم العالي والصحة مطالبة بتدارك التأخير -

مركب سيدار الحجار: رزنامة عمل خاصة لاستئناف النشاط بكامل الوحدات الإنتاجية بداية من منتصف سبتمبر -

حوادث المرور : وفاة 8 أشخاص وجرح 361 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية -

مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة: عمليات نوعية للجيش الوطني الشعبي بين 25 أوت و1 سبتمبر -

وزارة الاتصال تحذر من تنامي اللجوء المفرط للأسماء المستعارة في المقالات الصحفية -

قيس سعيد يؤكد على أهمية التنسيق الجزائري-التونسي في حل الأزمة الليبية -

سوناطراك: الشروع في عملية استغلال أنبوب نقل النفط R-OB1 -

أمطار رعدية على العديد من الولايات الداخلية ابتداءا من الأربعاء -

فنيش: مشروع تعديل الدستور يضمن رقابة كاملة للبرلمان على الحكومة في ظل عدالة مستقلة -

تنصيب القائد الجديد للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية -

كورونا : 325 إصابة جديدة, 253 حالة شفاء و 7 وفيات -

فنيش ينوه باختيار تاريخ أول نوفمبر لإجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور -

البنك الوطني الجزائري : إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 27 وكالة عبر الوطن -

البليدة : جبال الشريعة تستعيد زوارها بعد عدة أشهر من الحجر الصحي -