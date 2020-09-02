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الرئيس تبون يجري حركة جزئية للأمناء العامين بالولايات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 20:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرات
الرئيس تبون يجري حركة جزئية للأمناء العامين بالولايات

الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأربعاء, حركة جزئية للأمناء العامين بالولايات, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد تم بموجب هذه الحركة إنهاء مهام كل من السادة الأمناء العامين الآتية أسماؤهم :

 

- بوقارة رشيد (ولاية خنشلة)

- عزالدين بوطارة (ولاية جيجل)

- لعرج بن عدان (ولاية ورقلة)

- معمر مرين (ولاية عين تموشنت)

- بوعيطة الطاهر (ولاية تبسة)

 

كما تم تعيين كل من السيدات والسادة أمناء عامين والآتية أسماؤهم :

 

- تيار محمد (ولاية البليدة)

-  بوزيان العربي (ولاية تبسة)

- دحماني محمد (ولاية تيارت)

- ميلود فلاحي (ولاية تيزي وزو)

- حموش جمال الدين (ولاية الجزائر)

- عبد الكريم بن قويدر (ولاية جيجل)

- مكي قدور (ولاية سطيف)

- تلي خيرة (ولاية قالمة)

- بن يوسف أحمد (ولاية ورقلة)

- سعيد خليل (ولاية سوق أهراس)

- مجوبي سامي (ولاية عين تموشنت)

-  وريبة نجاة (ولاية غليزان)

- فارصي الحاج (ولاية خنشلة).

آخر تعديل على الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 20:33
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الرئيس تبون يجري حركة جزئية للأمناء العامين بالولايات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 20:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرة   شارك

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