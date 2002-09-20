مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة: عمليات نوعية للجيش الوطني الشعبي بين 25 أوت و1 سبتمبر

الجزائر - نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 01 سبتمبر الجاري عمليات عديدة, في اطار محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة, أسفرت عن نتائج نوعية "تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم للقوات المسلحة عبر مختلف ربوع الوطن", حسب ما أورده اليوم بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ففي اطار مكافحة الارهاب, كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من تبسة والمدية والشلف والجلفة 11 قنبلة تقليدية الصنع، فيما تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من ورقلة وتلمسان.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجز حرس الحدود كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر ب04 قناطير و86,75 كيلوغرام، خلال دورية بحث وتفتيش قرب منطقة جنين بورز?، بولاية النعامة، فيما حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببني ونيف، ولاية بشار، كمية أخرى من نفس المادة تقدر ب03 قناطير.

في سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود وحرس السواحل، خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان والنعامة ووهران وغليزان وبجاية وبشار، 06 تجار مخدرات وحجزت أربعة قناطير و13 كيلوغراما من الكيف المعالج.

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كما أوقفت مفارز مشتركة أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من وهران وسكيكدة وميلة وسطيف وبسكرة و ور?لة والوادي 17 شخصا وحجزت 75414 قرص مهلوس و6,4 أطنان من مادة التبغ و 36960 حزمة من الألعاب النارية و1344 وحدة من مختلف المشروبات. كما ضبط حراس السواحل خمسة أجهزة لصيد المرجان بطريقة غير شرعية و18 كيلوغرام من المرجان بكل من القالة وعنابة.

وبكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 103 شخص وحجزت شاحنتين و 26 مركبة رباعية الدفع و78 مولدا كهربائيا و49 مطرقة ضغط و06 أجهزة كشف عن المعادن و90 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب و4,5 كيلوغرام من مادة TNT و36 متر من الفتيل الصاعق ومعدات أخرى مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 16,45 طن من المواد الغذائية و15 طن من مادة الاسمنت الموجهة للتهريب، فيما تم حجز كميات من الوقود تقدر بـ20256 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتمنراست.

من جهة أخرى، تمكن حرس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 172 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف ووهران وتلمسان وجيجل وعنابة والطارف، فيما تم توقيف 45 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية وأدرار.