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حزب تجمع أمل الجزائر: تنصيب الهيئة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 18:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر- نصب حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الهيئة الوطنية لتحضير مؤتمره الاستثنائي, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لهذه التشكيلة السياسية.

وأكد ذات المصدر أن المكتب السياسي ل"تاج" اجتمع برئاسة الرئيس المؤقت للحزب, محمد خوجة, في لقاء طارئ لدراسة الوضع الداخلي للحزب ومتابعة تطورات الساحة السياسية الوطنية والدولية حيث خلص إلى عدة قرارات من بينها تنصيب الهيئة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي بعد الترخيص له من طرف وزارة الداخلية.

من جهة أخرى, نوه "تاج" بكل المجهودات المبذولة للتصدي بكل ما ألم بالوطن من وباء وحرائق وزلازل, مثمنا أيضا كل الهبات التضامنية الداعمة للدول الشقيقة و الصديقة.

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كما حيا الحزب موقف الجزائر الثابت والداعم للحلول السياسية في أزمات الدول المجاورة.

في الأخير, دعا "تاج" مناضليه وهياكله إلى الالتفاف حول مؤسسات الحزب لإنجاح المؤتمر الاستثنائي والمساهمة بقوة في إنجاح الاستفتاء على الدستور.

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حزب تجمع أمل الجزائر: تنصيب الهيئة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 18:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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