البرلمان يفتتح دورته العادية لسنة 2020-2021

و تمت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل والوزير الاول،عبد العزيز جراد وعدد من أعضاء الحكومة.

ويأتي افتتاح هذه الدورة عملا بأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

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مجلس الأمة يفتتح دورته العادية لسنة 2020-2021

الجزائر - افتتح اليوم الأربعاء مجلس الامة دورته العادية لسنة 2020-2021 ، برئاسة صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة.

وحضر مراسم افتتاح الدورة بمقر مجلس الامة بالجزائر العاصمة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين و الوزير الاول عبد العزيز جراد و عدد من أعضاء الحكومة.

ويأتي افتتاح هذه الدورة عملا بأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.