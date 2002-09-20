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البرلمان يفتتح دورته العادية لسنة 2020-2021

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 09:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
البرلمان يفتتح دورته العادية لسنة 2020-2021

الجزائر - افتتح المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء، دورته البرلمانية العادية لسنة (2020-2021 ) برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس.

و تمت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل والوزير الاول،عبد العزيز جراد وعدد من أعضاء  الحكومة.

ويأتي افتتاح هذه الدورة عملا بأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

إقرأ أيضا:   المجلس الشعبي الوطني : الاستفتاء حول الدستور مسعى لحماية الجبهة الداخلية 

 

مجلس الأمة يفتتح دورته العادية لسنة 2020-2021

 

الجزائر - افتتح اليوم الأربعاء مجلس الامة دورته العادية لسنة 2020-2021 ، برئاسة صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة.

وحضر مراسم افتتاح الدورة بمقر مجلس الامة بالجزائر العاصمة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين و الوزير الاول عبد العزيز جراد و عدد من أعضاء الحكومة.

ويأتي افتتاح هذه الدورة عملا بأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

آخر تعديل على الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 11:17
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البرلمان يفتتح دورته العادية لسنة 2020-2021
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أيلول/سبتمبر 2020 09:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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