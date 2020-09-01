الجزائر- تم يوم الثلاثاء تنصيب أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المنبثق عن الدورة الأخيرة للجنة المركزية للحزب.

وتضم تشكيلة المكتب السياسي الجديد 18 عضوا هم : الحاج مصطفى أماد, فريدة إليمي, سيد أحمد تمامري, محمود خذري, عبد الكريم قريشي, ناصر بطيش, مسعود شيهوب, رشيد عساس, أحمد خنافو, فرحات أرغيب, محمد ناصر فراح, جمال ماضي, محمد صباحي, نعيمة بوسيف, محمد عليوي, السعيد بوحجة, محمد سي فوضيل وأحمد بناي.

وتم خلال التنصيب توزيع المهام على الأعضاء الجدد تأهبا للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور المقرر يوم الفاتح نوفمبر القادم.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد الأمين العام للحزب, أبو الفضل بعجي, أن حزب جبهة التحرير الوطني "سيعود بقوة, خاصة في الاستحقاقات القادمة", منتقدا بالمقابل قياديين ومنتخبين سابقين عملوا على تشويه صورة الحزب.

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وقال في هذا السياق: "نحن عازمون على التغيير وطنيا ومحليا".

وبعدما ذكر أن الحزب "مر بمرحلة ضعف في وقت ما", أكد الأمين العام أنه تم وضع خطة عمل لدراسة الحالة السائدة على مستوى القسمات والمحافظات, مشددا على أن الحزب سوف "يتصدى لكل من يريد التهجم ليه".