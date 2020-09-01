بوقادوم يتحادث في أنقرة مع نظيره التركي

الجزائر - تحادث الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو حيث تطرقا الى آفاق العلاقات الثنائية, حسبما بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و قد شكلت المحادثات, يوضح البيان, "فرصة للطرفين لتبادل الرؤى بشكل معمق حول حالة و آفاق العلاقات الثنائية".

و أضاف ذات المصدر أن "الوزيرين أشادا بالديناميكية التي تميز العلاقات الجزائرية التركية, مبرزين التزام بلديهما بتنويعها أكثر فأكثر عن طريق استغلال كل القدرات المتاحة في سبيل ترقية شراكة واسعة بين البلدين".

و أشار ذات البيان إلى أن "المحادثات شكلت فرصة لاستئناف المشاورات السياسية حول المسائل الاقليمية و الدولية ذات الشأن المشترك".

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و في هذا الاطار," تم التطرق الى الملف الليبي حيث ابرز الوزيران ضرورة ايجاد حل سياسي مبني على الحوار و المصالحة بين كل الليبيين في منأى عن أي تدخل أجنبي كحل وحيد للمحافظة على الوحدة الليبية", حسب ذات المصدر.

كما تطرق الطرفان إلى "الوضع في مالي مشيرين إلى ضرورة مرافقة هذا البلد الشقيق والجار في هذا الظرف الصعب الذي يمر به".

و في ختام محادثاتهما "اتفق الوزيران على مواصلة جهودهما المشتركة في سبيل تطوير العلاقات الثنائية و التشاور السياسي بين الجزائر و تركيا", اختتم البيان.