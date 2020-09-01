المجلس الشعبي الوطني : الاستفتاء حول الدستور مسعى لحماية الجبهة الداخلية

الجزائر- دعا رئيس المجلس الشعب الوطني سليمان شنين, يوم الثلاثاء الى "انجاح" الاستفتاء حول الدستور الذي اعتبره "مسعى لحماية الجبهة الداخلية", حسب ما جاء في بيان للمجلس.

وخلال ترؤسه لاجتماع مكتب المجلس, أشاد السيد شنين بقرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بخصوص اختيار تاريخ أول نوفمبر موعدا للاستفتاء حول الدستور داعيا بهذه المناسبة إلى ضرورة "انخراط الجميع من أجل إنجاح هذا المسعى الذي سيؤمن البلاد ويحمي جبهتها الداخلية".

للتذكير فقد أعلنت رئاسة الجمهورية في ال 24 أغسطس المنصرم عن اختيار الفاتح من شهر نوفمبر المقبل موعدا لتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور وذلك عقب مشاورات رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية.

وفي سياق آخر, ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني الترتيبات الخاصة بافتتاح الدورة البرلمانية العادية المقررة يوم الأربعاء وذلك عملا بأحكام المادة 135 من الدستور، والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16 -12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

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كما تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع احالة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر رقم 20-01 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والذي يعدل ويتمم الامر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات على اللجنة المختصة.

وفي ختام الاجتماع صرح مكتب المجلس بشغور مقاعد ثلاثة نواب في المجلس الشعبي الوطني, يضيف البيان.