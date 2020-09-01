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بوقادوم يستقبل في أنقرة من قبل الرئيس أردوغان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 15:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
بوقادوم يستقبل في أنقرة من قبل الرئيس أردوغان

الجزائر- استقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم الذي يقوم بزيارة الى تركيا، يوم الثلاثاء, من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث سلمه رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة -يضيف ذات البيان- استعرض السيد بوقدوم مع الرئيس أردوغان "نتائج مباحثاته مع نظيره مولود جاويش أوغلو فضلا عن نشاطات التعاون المقررة في الأجندة الثنائية، لاسيما فيا يخص موضوع الاستثمار والمبادلات التجارية".

وأضاف المصدر ذاته, أن الرئيس أردوغان "أعرب عن ارتياحه للتطور الإيجابي في العلاقات الجزائرية التركية مؤكدا التزامه الشخصي بتعزيزها أكثر, بما في ذلك مجال الاستثمار بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين ".

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وخلص ذات البيان الى انه "تم التطرق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في مالي وليبيا بحيث تم تجديد الموقف الجزائري القائم على ضرورة تحبيذ نهج الحوار والحلول السياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة".

أشار البيان في الختام إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية بتبليغ "تحياته الأخوية إلى الرئيس تبون وأمله في استقباله في زيارة إلى تركيا".

آخر تعديل على الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 15:48
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بوقادوم يستقبل في أنقرة من قبل الرئيس أردوغان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 15:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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