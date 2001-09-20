Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استفادة 200 الف مترشح للبكالوريا و56 الف مترشح لشهادة التعليم المتوسط من حصص المراجعة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 14:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
استفادة 200 الف مترشح للبكالوريا و56 الف مترشح لشهادة التعليم المتوسط من حصص المراجعة

الجزائر- استفاد 200 ألف مترشح للامتحان لشهادة البكالوريا و 56 ألف مترشح للامتحان شهادة التعليم المتوسط ,على المستوى الوطني, من حصص المراجعة والمذاكرة التي شرعت فيها وزارة التربية الوطنية منذ 25 أغسطس الماضي, حسب ما أكده ,يوم الثلاثاء, وزير التربية الوطنية محمد واجعوط .

وأوضح الوزير, الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والعمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بالنيابة,  كوثر كريكو ,خلال زيارة تفقدية إلى مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا بالرويبة --الجزائر العاصمة --أن "الاحصائيات الأولية لحصص المراجعة والمذاكرة أثبتت أنه, تم تهيئة و فتح 2400 ثانوية واقبال 200 ألف تلميذ على  حصص المراجعة لنيل شهادة البكالوريا, و تجنيد 43 ألف أستاذ ".

أما بخصوص شهادة التعليم المتوسط--يضيف الوزير-- تم" تهيئة 5600 متوسطة, استقبلت أزيد من 56 ألف مرشح لنيل شهادة التعليم المتوسط و تجنيد أزيد من 43 الف استاذ ".

وبالمناسبة, طمأن الوزير التلاميذ و أوليائهم بأن الدروس المعنية بالامتحانات ستكون تلك التي تمت متابعتها "حضوريا" خلال "الفصلين الاول و الثاني من السنة الدراسية 2019 -2020", داعيا جميع الفاعلين التربويين لاحترام كل الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي .

و بخصوص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة , ذكر الوزير أن الحكومة "تولي اهتمام كبير لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة " مؤكدا أن " كل الظروف البشرية و المادية متوفرة  خلال الامتحانين المقبلين" ,داعيا جميع اعضاء الاسرة التربوية والاولياء" للتجنيد الكامل لإنجاح هذا الموعد ".

اقرأ أيضا : شهادتا التعليم المتوسط والبكالوريا: ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية خلال حصص المراجعة الخاصة

وأبرز السيد واجعوط أن مصالح الوزارة تقوم بمتابعة عملية المراجعة يوميا, حيث تم اعداد "مخطط وورقة متابعة من طرف خلية مركزية نصبت لهذا الغرض يشرف عليها مفتشين و تحتوي على "عدد التلاميذ والتلاميذ الذين حضروا للمراجعة وعدد الأساتذة والاطباء ووسائل الحماية الموضوعة تحت تصرفهم".

كما أكد ذات المسؤول أن إعادة فتح أبواب المؤسسات التربوية بعد انقطاع عن الدراسة لمدة 5 اشهر بسبب تفشي  فيروس كورونا (كوفيد 19 ) ,سمح بالاطلاع على الاجراءات الصحية و المتضمنة بروتوكول صحي اعدته وزارة التربية الوطنية و صادقت عليه اللجنة العلمية لوزارة الصحة.

ويتعلق الامر خصوصا بقياس الحرارة والوضع الالزامي للقناع الواقي وضمان التباعد الاجتماعي سواء تعلق الامر بالأساتذة الاطارات أو التلاميذ والعمال و كذا الالتزام بوضع الممرات و تنظيم الحركة في المرافق.

آخر تعديل على الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 14:46
كلـمات مفتـاحيــة :
استفادة 200 الف مترشح للبكالوريا و56 الف مترشح لشهادة التعليم المتوسط من حصص المراجعة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 14:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.01

وزير الصناعة يستعرض مع سفير صربيا التعاون الثنائي الاقتصادي

20.09.01

استفادة 200 الف مترشح للبكالوريا و56 الف مترشح لشهادة التعليم المتوسط من حصص المراجعة

20.09.01

الرابطة المحترفة الأولى (كورونا): شبيبة القبائل أول فريق يستأنف التدريبات  

20.09.01

جنيف: مكتب النزاعات بالأمم المتحدة يرفض شكوى ضد السلطات الجزائرية

20.09.01

أمطار رعدية بولايات الجنوب الغربي و الجنوب الشرقي للبلاد ابتداء من اليوم الثلاثاء

20.09.01

سطيف: بوعلام زرواطي بائع الكتب المستعملة و القديمة ما يزال يقاوم

الأكثــر قـراءة

20.08.31

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة

20.08.31

كوفيد 19: إعادة فتح دور الحضانة والرعاية للأطفال ورفع تدابير العطلة الاستثنائية

20.08.31

كوفيد 19 : قائمة معدلة للولايات الـمعنية بتدابير الحجر الجزئي الـمنزلي

20.08.31

عبد الحفيظ علاهم يجتمع مع ممثلي متقاعدي الجيش الوطني الشعبي

20.08.31

البنك الوطني الجزائري يعتزم فتح 30 وكالة رقمية في غضون سنتين

20.08.31

بلحيمر: المرسوم التنفيذي المنظم للصحافة الإلكترونية قيد الإثراء