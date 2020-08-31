Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

برمضان يبرز ضرورة الارتقاء بالفكر الجمعوي إلى فكر مؤسساتي و احترافي يساهم في خلق الثروة

  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 17:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
برمضان يبرز ضرورة الارتقاء بالفكر الجمعوي إلى فكر مؤسساتي و احترافي يساهم في خلق الثروة

بومرداس - دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الجزائرية بالخارج نزيه برمضان خلال لقاء جمعه الاثنين ببومرداس بجمعيات المجتمع المدني بالولاية إلى ضرورة "الارتقاء بالفكر الجمعوي إلى فكر مؤسساتي و احترافي يساهم في خلق الثروة و التنمية الوطنية الشاملة."

وحث مستشار رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية للقاء المنتسبين للجمعيات إلى ضرورة "المبادرة و الإبداع في المجال بداية بتنظيم نفسهم بأنفسهم أكثر فأكثر" و "عدم الاعتماد فقط على إعانة الدولة لتنفيذ برامجهم."

ودعا مختلف الجمعيات إلى ضرورة" إعادة تنظيم نفسها في شكل هيئة ولائية أو فيدرالية و لما لا ذات بعد وطني" حيث يكون "أعضاء مكتبها منتخبين" من طرف مختلف الجمعيات حتى "تكون لها علاقة أنية و أكثر تواصلية مع السلطات الولائية أو الوطنية المختلفة."

ولتحقيق ذلك يرى مستشار رئيس الجمهورية أهمية و ضرورة "تغيير الذهنيات" سواء لدى المنتسبين لجمعيات المجتمع المدني أو المسؤولين على السواء "ما من شأنه تمهيد الطريق استرجاع الثقة المفقودة بين الطرفين نتيجة ممارسات ماضية."

ولما تتغير هذه الذهنيات, يضيف مستشار رئيس الجمهورية ," تتغير أساليب" العمل و "نظرة المواطن و المجتمع ككل" و من ثمة "تسترجع الثقة المفقودة, فيما بين الأطراف المذكورة."

و فيما تعلق بهذا اللقاء أوضح السيد برمضان بأنه يندرج في إطار المرحلة الأولى من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنظيم هذا القطاع, حيث تعد هذه المرحلة" استشارية مع القاعدة" تتبعها مرحلة ثانية لاحقا "مع المنظمات و الجمعيات الوطنية" تتوج بمرحلة أخرى "يتم من خلالها إنضاج المشروع و تشكيل الرؤية الاستراتيجية "و "تحديد أليات العمل و التنفيذ الميداني بالتشاور مع المجتمع الأكاديمي."

ويجب أن تتواصل هذه اللقاءات و توسيعها لتصبح موضوعاتيه و أكثر تخصصا مع جمعيات المجتمع المدني, يشدد السيد  برمضان, "حتى تكتسب ( اللقاءات) صفة الديمومة و تصبح أداة أو آلية اتصال و تواصل لتكريس مبدأ التشاركية ما بين مختلف الهيئات و السلطات و جمعيات المجتمع المدني."

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين عقب اللقاء, أكد بأن الحركة الجمعوية عبر الوطن "ثرية بشباب يتقن أبجديات الرقمنة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال", مشيرا إلى أنه "يجري حاليا تثمين ذلك من خلال إعداد أرضية رقمية وطنية تجمع كل أبناء الجمعيات عبر الوطن و بالخارج من خلال تضمنها لمختلف النشاطات و المعلومات المتعلقة بالمجال."

ومن خلال هذه الأرضية الرقمية, التي ستكون مفتوحة لمختلف الفاعلين في المجال, يوضح السيد برمضان, "يمكن الاتصال و التواصل مباشرة و بشكل دائم" مع هيئته الاستشارية ل"تقديم أفكار و اقتراحات و طرح مختلف الانشغالات" و كذلك" الحصول على معلومات رسمية موثوقة" في شتى الميادين.

كما أقر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الجزائرية بالخارج من جهة أخرى بأن المنتسبين إلى العمل التطوعي عبر الوطن من خلال الحركة الجمعوية "في حاجة ماسة إلى حماية قانونية" و إلى "تعديل قانون تنظيم الجمعيات" السائر المفعول حاليا, و هو الأمر الذي اتضح جليا في العمل التضامني ضد جائحة كورونا.

كلـمات مفتـاحيــة :
برمضان يبرز ضرورة الارتقاء بالفكر الجمعوي إلى فكر مؤسساتي و احترافي يساهم في خلق الثروة
  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 17:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.31

الوقاية من فيروس كورونا: رفع تعليق الزيارات العائلية عبر كافة المؤسسات العقابية

20.08.31

وزير الصناعة يؤكد على دراسة وضعية المشروع المتوقف لمصنع الزيوت النباتية ببازول

20.08.31

محتجون صحراويون يغلقون معبر الكركرات تنديدا بتواصل نهب الثروات

20.08.31

تمنراست : الشرطة توقف مرتكب جريمة قتل الطفل اسرير عبد القادر

20.08.31

التوقيع على اتفاقيتين لحماية التراث الثقافي بواسطة التصوير عبر الأقمار الصناعية

20.08.31

الرابطة الثانية : الأندية تختار بطولة كلاسيكية بالذهاب والإياب

الأكثــر قـراءة

20.08.25

استرجاع قناع غرغون، تثمين لعمل قطاع الثقافة في المحافظة على الآثار

20.08.25

الاستفتاء على الدستور: تجسيد كبرى أولويات الرئيس تبون من أجل جزائر جديدة

20.08.29

وهران: العثور على ثعبان نادر بغابة "جبل قهر"

20.08.28

الدفع الإلكتروني: إلزام التجار بوضع الخدمة تحت تصرف المستهلكين قبل 31 ديسمبر

20.08.25

مستغانم: جرد 35 قطعة من اللباس التقليدي المحلي

20.08.26

وزيرة الثقافة تنهي مهام المكلف بتسيير ديوان رياض الفتح