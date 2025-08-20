ويأتي افتتاح هذه الدورة عملا بأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016, الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما, وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
المجلس الشعبي الوطني يفتتح يوم الأربعاء دورته العادية لسنة 2020-2021
أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 15:18 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 10 مرات
الجزائر - يفتتح المجلس الشعبي الوطني بعد غد الأربعاء, دورته البرلمانية العادية لسنة (2020-2021 ) على الساعة التاسعة والنصف (09:30) صباحا, حسب ما أفاد به, اليوم الاثنين, بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
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