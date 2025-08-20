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المجلس الشعبي الوطني يفتتح يوم الأربعاء دورته العادية لسنة 2020-2021

  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - يفتتح المجلس الشعبي الوطني بعد غد الأربعاء, دورته البرلمانية العادية لسنة (2020-2021 ) على الساعة التاسعة والنصف (09:30) صباحا, حسب ما أفاد به, اليوم الاثنين, بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

ويأتي افتتاح هذه الدورة عملا بأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016, الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما, وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني يفتتح يوم الأربعاء دورته العادية لسنة 2020-2021
  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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