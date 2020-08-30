الجزائر- أشرف قائد الدرك الوطني, العميد قواسمية نور الدين, يوم الأحد, على تنصيب العقـيد بن الصغير عبد المجيد قائدا جهويا للدرك الوطني بقسنطينة خلفا للعقـيد دراني محمد, حسب ما أفاد به بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن مراسم التنصيب تمت بمقر القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة بحضور السلطات العسكرية.

وبهذه المناسبة, أبدى قائد الدرك الوطني --يضيف البيان "كامل الاستعداد لتقديم كل الدعم والسند للقائد الجهوي الجديد وأمر جميع أفراد وحدات القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة بطاعته وإعانته على أداء مهامه بكل صدق وأمانة".

وفي ذات السياق, أسدى "جملة من التعليمات والتوجيهات إلى قادة مختلف الوحدات بأنواعها, التابعة للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني, يحثهم فيها على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على الإجرام بشتى أنواعه".

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كما أكد على "تعزيز دعائم العمل الجواري وإلزامية توطيد علاقة الثقة والتواصل مع المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم, باعتبار أن المواطن هو الشريك الحقيقي في تحقيق أمنه وصون سلامة الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة, وهذا في ظل التقيد الصارم بالقوانين والأنظمة, مع التحلي بالقيم الوطنية السامية والأخلاق العسكرية الرفيعة".