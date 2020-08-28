الجزائر - أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم, يوم الجمعة بباماكو, أن مالي بلد "في غاية الأهمية" بالنسبة للجزائر وأن كل ما يعني هذا البلد الجار "يعنينا أيضا".

وفي تصريح صحفي لدى حلوله بالعاصمة المالية في زيارة له تدوم يوما واحدا, أبرز السيد بوقادوم أن "المالي بلد في غاية الأهمية بالنسبة للجزائر وأن كل ما يعني هذا البلد الجار فهو يعنينا أيضا".

وأفاد بقوله "لقد قدمت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أولا من أجل الإنصات, ثم التحادث وتبادل وجهات النظر حول الوضع في مالي حتى يتسنى للشعب المالي أن يعيش في كنف السلم والطمأنينة والوئام".

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وأوضح وزير الخارجية أن الجزائر ومالي بلدان جاران يتقاسمان حدودا طويلة, وتجمعهما علاقات تاريخية وعائلية وقبلية وصداقة".

للإشارة فإن رئيس الجمهورية قد أوفد وزير الشؤون الخارجية,اليوم الجمعة إلى مالي في زيارة تدوم يوما واحدا وتندرج في إطار استمرارية "العلاقات التاريخية الأخوية والتضامنية التي لطالما كانت قائمة بين الجزائر ومالي".

كما تهدف هذه الزيارة إلى "التعبير عن الدعم الثابت للشعب المالي الشقيق وتمسكها الشديد بأمن مالي واستقراره".