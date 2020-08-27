رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، تباحثا خلالها حول تطور العلاقات بين البلدين ومستجدات الوضع في ليبيا ومالي، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تباحث من خلالها الرئيسان حول تطور العلاقات بين البلدين، كما تناولا على وجه الخصوص مستجدات الوضع في ليبيا ومالي".