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كوفيد-19: إجلاء أزيد من 000 30 جزائري إلى أرض الوطن منذ مارس الماضي

  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 16:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
كوفيد-19: إجلاء أزيد من 000 30 جزائري إلى أرض الوطن منذ مارس الماضي

الجزائر - بلغ عدد الجزائريين الذين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن منذ انطلاق عملية إجلاء المواطنين العالقين في الخارج إثر جائحة كوفيد-19 منذ مارس و إلى غاية أمس الأربعاء، ثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وثمانين جزائريا (30.386) عبر أربع مراحل سخرت فيها السلطات المعنية كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه العملية في أحسن الظروف، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان : "بلغ عدد الجزائريين الذين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن منذ انطلاق عملية الإجلاء في شهر مارس 2020 إلى غاية يوم 26 أوت 2020، ثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وثمانين جزائريا (30.386) عبر أربع مراحل سخرت فيها السلطات الجزائرية كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه العملية في أحسن الظروف".

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وأضاف البيان أنه "في إطار الجهود المتواصلة لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج إثر جائحة كوفيد-19، انطلقت يوم امس 26 اغسطس 2020 المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية الإجلاء، حيث وصل إلى أرض الوطن 512 مواطنا جزائريا قادمين على متن رحلتين جويتين الأولى من مطار باريس (فرنسا) تم من خلالها إجلاء 319 شخصا وأخرى من مطار الدار البيضاء (المغرب) كان على متنها 193 مواطنا"، مشيرا إلى برنامج المرحلة الرابعة من عملية الإجلاء "يتضمن رحلتين جويتين يومي 28 و29 أغسطس 2020 من مطار باريس بفرنسا".

آخر تعديل على الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 17:17
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كوفيد-19: إجلاء أزيد من 000 30 جزائري إلى أرض الوطن منذ مارس الماضي
  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 16:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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