كوفيد-19: إجلاء أزيد من 000 30 جزائري إلى أرض الوطن منذ مارس الماضي

الجزائر - بلغ عدد الجزائريين الذين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن منذ انطلاق عملية إجلاء المواطنين العالقين في الخارج إثر جائحة كوفيد-19 منذ مارس و إلى غاية أمس الأربعاء، ثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وثمانين جزائريا (30.386) عبر أربع مراحل سخرت فيها السلطات المعنية كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه العملية في أحسن الظروف، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان : "بلغ عدد الجزائريين الذين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن منذ انطلاق عملية الإجلاء في شهر مارس 2020 إلى غاية يوم 26 أوت 2020، ثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وثمانين جزائريا (30.386) عبر أربع مراحل سخرت فيها السلطات الجزائرية كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه العملية في أحسن الظروف".