Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر ترسل 100 طن من المساعدات الانسانية إلى النيجر

  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 15:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
الجزائر ترسل 100 طن من المساعدات الانسانية إلى النيجر

الجزائر - سيتم ارسال مساعدات إنسانية تتكون من 100 طن من المواد الغذائية والأدوية ابتداء من الخميس على متن ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه المطار الدولي أغاديز (النيجر) وهذا في إطار المساعدات الإنسانية الموجهة لهذا البلد.

وقد أشرفت على انطلاق هذه المساعدات التضامنية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.

وبهذه المنسابة صرحت السيدة بن حبيلس: "قرر رئيس الجمهورية  السيد عبد المجيد تبون في إطار حسن الجوار إرسال هذه المساعدات التضامنية إلى الشعب النيجيري خصوصا العائلات التي تعيش ظروفا صعبة في منطقة أغاديز", موضحة  أن هذه المساعدات تتكون من 90 طنا من المواد الغذائية و 10 أطنان من الأدوية.

وأضافت أنه من خلال هذه الالتفاتة أراد الرئيس تبون إبراز "تضامن الشعب الجزائري مع الشعب النيجيري الشقيق".

كما أعربت السيدة بن حبيلس عن "امتنانها" لوحدات الجيش الوطني الشعبي "لاستعدادها التام" للمساهمة في إنجاح عمليات المساعدات الانسانية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي".

آخر تعديل على الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 15:52
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

الجزائر ترسل 100 طن من المساعدات الانسانية إلى النيجر
  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 15:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.27

كوفيد-19: إجلاء أزيد من 000 30 جزائري إلى أرض الوطن منذ مارس الماضي

20.08.27

بلمهدي: ارتفاع حصيلة الصندوق الوطني للزكاة إلى 57ر1 مليار دج خلال سنة 2019

20.08.27

العاصمة: تفكيك عصابة إجرامية عابرة للحدود تتاجر في المخدرات الصلبة والحبوب المهلوسة

20.08.27

الجزائر ترسل 100 طن من المساعدات الانسانية إلى النيجر

20.08.27

حادث مرور خطير على مستوى مقطع الطريق السيار خميس خشنة-الجزائر

20.08.27

باتنة: انطلاق قافلة من المساعدات تضامنا مع المتضررين من الزلزال بميلة

الأكثــر قـراءة

20.08.25

الاستفتاء على الدستور: تجسيد كبرى أولويات الرئيس تبون من أجل جزائر جديدة

20.08.25

نهب الموارد الصحراوية: المغرب يعتزم إنشاء ثالث محطة للطاقة الشمسية بالداخلة المحتلة

20.08.24

التوقيع على شراكة بين قطاعي التكوين المهني والبيئة لنشر ثقافة "المهن الخضراء"

20.08.24

تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوساطة بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين

20.08.24

بلحيمر: تصفية مستحقات ديون الجرائد لدى وكالة النشر والإشهار

20.08.24

أولوية توجيه استهلاك الطاقة الى الميادين الخلاقة للثروة ومناصب العمل