الجزائر ترسل 100 طن من المساعدات الانسانية إلى النيجر

الجزائر - سيتم ارسال مساعدات إنسانية تتكون من 100 طن من المواد الغذائية والأدوية ابتداء من الخميس على متن ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه المطار الدولي أغاديز (النيجر) وهذا في إطار المساعدات الإنسانية الموجهة لهذا البلد.

وقد أشرفت على انطلاق هذه المساعدات التضامنية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.

وبهذه المنسابة صرحت السيدة بن حبيلس: "قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في إطار حسن الجوار إرسال هذه المساعدات التضامنية إلى الشعب النيجيري خصوصا العائلات التي تعيش ظروفا صعبة في منطقة أغاديز", موضحة أن هذه المساعدات تتكون من 90 طنا من المواد الغذائية و 10 أطنان من الأدوية.

وأضافت أنه من خلال هذه الالتفاتة أراد الرئيس تبون إبراز "تضامن الشعب الجزائري مع الشعب النيجيري الشقيق".

كما أعربت السيدة بن حبيلس عن "امتنانها" لوحدات الجيش الوطني الشعبي "لاستعدادها التام" للمساهمة في إنجاح عمليات المساعدات الانسانية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي".